Галлан о 3:4 от «Адмирала»: «Меня разочаровало состояние, в котором мы вышли. Начали очень медленно, это стоило нам игры. Надеюсь, это послужит хорошим уроком»

Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 Б).

— Начали очень медленно, и это стоило нам игры. Мы должны быть лучше. Надеюсь, это послужит нам хорошим уроком.

– Связано ли это с матчем со СКА?

– Не думаю, не должно быть так. Это только второй матч сезона.

Меня разочаровало то состояние, в котором мы вышли. Мы смогли добыть очко в матче благодаря игре во втором и третьем периоде. Но нам нужно быть лучше все 60 минут, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан .

Напомним, в первой игре сезона «Шанхай» обыграл СКА (7:4).