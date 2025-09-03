Маганов – хоккеистам: «Играть за «Ак Барс» – значит представлять Татарстан. Не забывайте, что на вас смотрят дети, вы для них кумиры»

Президент «Ак Барса» обратился к игрокам перед стартом нового сезона.

3 сентября раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса».

В собрании приняли участие генеральный директор «Татнефти» и президент «Ак Барса» Наиль Маганов, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, исполнительный директор клуба Мансур Усманов и генменеджер Марат Валиуллин.

«Команда собралась и готова. Рад всех видеть, сегодня тут есть и знакомые лица, и новые. Приветствую в «Ак Барсе » тех, кто впервые в нашем клубе. Есть и те, кто вернулся, мы их тоже очень рады видеть.

Прошлый сезон был новым для нашей команды, с новым тренерским штабом, правилами, порядками. Знакомились и привыкали к ним долго. В том сезоне были и разные хорошие истории, яркие игры и аншлаги, по ним мы побили рекорд. Зрители недеялись, приходили на хорошую игру, активно поддерживали. В КХЛ мы стали лидерами по заполняемости нашей арены. В целом нашим болельщикам нравились игры, хоккей был неплохим.

Но выступление команды, конечно, запоминается по последнему результату. Это не то, чем мы можем быть полностью довольны. Как сказал Анвар Рафаилович [Гатиятулин ], работа над ошибками проведена, выводы сделаны, это нам поможет в новом сезоне быть лучше.

Помимо главной задачи, о которой с вами все знаем и говорим, мы должны не забывать и о ряде других. Рустам Нургалиевич [Минниханов] сказал, что надо достойно представлять нашу республику, которая лидирует в стране и не только там. Играть за «Ак Барс» – значит представлять Татарстан, об этом не надо забывать. Не забывайте, что на вас смотрят наши дети и подрастающее поколение, вы для многих из них кумиры и не только в Татарстане.

Сегодня у нас в зале коллеги из всей вертикали «Ак Барса»: из «Нефтяника », «Барса», Академии «Ак Барса». Всего в ней занимаются 1500 ребят. Мы как раз сейчас говорили о целях и задачах, о финансировании. Туда ли мы платим деньги, те ли результаты получаем.

Но все эти ребята смотрят на вас. У нас для вас тоже большая просьба, вы для них пример настоящего мужского поведения, отношения к жизни. Вы помогаете формировать здоровое общество. В этом всегда, как сказал Рустам Нургалиевич, будет вам поддержка. В добрый путь, с началом нового сезона», – сказал президент «Ак Барса» Наиль Маганов .