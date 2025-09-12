12 001 зритель посетил матч «Сочи» – ЦСКА. Это рекорд посещаемости для домашних матчей южан

«Сочи» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ.

Команда под руководством Владимира Крикунова принимает ЦСКА (1:0, третий период) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. На игре присутствует 12 001 зритель.

«На первом домашнем матче «Сочи » сегодня установлен новый клубный рекорд посещаемости – за игрой против ЦСКА прямо сейчас с трибун дворца спорта «Большой » следит 12 001 болельщик. Это солдаут, дамы и господа!

Предыдущий рекорд был установлен 4 января 2020 года, когда в «Большом» и тоже на матче с ЦСКА собралось 11 786 зрителей.

Спасибо всем за рекорд и сумасшедшую атмосферу!» – говорится в заявлении клуба.