Никитин о 0:2 от «Сочи»: «ЦСКА не хватило страсти, отсюда ноль забитых голов. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день»

Игорь Никитин подвел итоги игры ЦСКА с «Сочи» (0:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Сегодня не хватило нам страсти, поэтому проиграли. Отсюда и ноль забитых голов.

– Команда не набрала оборотов. Есть уверенность, что дальше дела пойдут лучше?

– Смотрим по‑другому, идем от игры к игре. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день.

– Хомченко играл против ЦСКА. Была принципиальность у ваших ребят играть против него?

– Судя по счету – нет, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА проиграл впервые в сезоне – 0:2 от «Сочи». У команды Крикунова 2 победы подряд