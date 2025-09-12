Никитин о 0:2 от «Сочи»: «ЦСКА не хватило страсти, отсюда ноль забитых голов. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день»
Игорь Никитин подвел итоги игры ЦСКА с «Сочи» (0:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.
– Сегодня не хватило нам страсти, поэтому проиграли. Отсюда и ноль забитых голов.
– Команда не набрала оборотов. Есть уверенность, что дальше дела пойдут лучше?
– Смотрим по‑другому, идем от игры к игре. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день.
– Хомченко играл против ЦСКА. Была принципиальность у ваших ребят играть против него?
– Судя по счету – нет, – сказал главный тренер ЦСКА.
ЦСКА проиграл впервые в сезоне – 0:2 от «Сочи». У команды Крикунова 2 победы подряд
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
