  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 0:2 от «Сочи»: «ЦСКА не хватило страсти, отсюда ноль забитых голов. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день»
4

Никитин о 0:2 от «Сочи»: «ЦСКА не хватило страсти, отсюда ноль забитых голов. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день»

Игорь Никитин подвел итоги игры ЦСКА с «Сочи» (0:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Сегодня не хватило нам страсти, поэтому проиграли. Отсюда и ноль забитых голов.

– Команда не набрала оборотов. Есть уверенность, что дальше дела пойдут лучше?

– Смотрим по‑другому, идем от игры к игре. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день.

Хомченко играл против ЦСКА. Была принципиальность у ваших ребят играть против него?

– Судя по счету – нет, – сказал главный тренер ЦСКА. 

ЦСКА проиграл впервые в сезоне – 0:2 от «Сочи». У команды Крикунова 2 победы подряд

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoСочи
logoПавел Хомченко
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА проиграл впервые в сезоне – 0:2 от «Сочи». У команды Крикунова 2 победы подряд
20сегодня, 18:53
Руа о системе Никитина: «Нужно быть агрессивными, но думать головой. Хотим, чтобы у ЦСКА всегда были шансы отобрать шайбу и перейти к атаке»
8 сентября, 08:25
Крикунов о 3:4 от «Спартака»: «Играли неплохо, но удаления нас сгубили. С топовыми командами мы на предсезонке не играли, поэтому надо притереться. Все будет нормально»
17 сентября, 17:49
Главные новости
9 828 зрителей – средняя посещаемость «Шанхая» в первой домашней серии в КХЛ. Далее – выезд к «Амуру» и «Адмиралу»
18 минут назад
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с Алалыкиным, Сучковым, Комаровым и Цулыгиным в образе Черепашек-ниндзя перед игрой с «Автомобилистом»: «Время становиться героями»
354 минуты назадФото
«Шанхай» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне – 4:1. Ранее команда Галлана победила СКА
39сегодня, 19:03
ЦСКА проиграл впервые в сезоне – 0:2 от «Сочи». У команды Крикунова 2 победы подряд
20сегодня, 18:53
КХЛ. ЦСКА проиграл «Сочи», «Торпедо» победило «Ладу», «Шанхай» был сильнее «Локомотива», «Салават» уступил «Автомобилисту», «Сибирь» победила «Адмирал»
184сегодня, 18:51
12 001 зритель посетил матч «Сочи» – ЦСКА. Это рекорд посещаемости для домашних матчей южан
7сегодня, 18:39
Агент Кузнецова о возвращении в НХЛ: «Сподвижки есть, решения нет. Вылетим в Америку, как только подпишем контракт. Евгений в России продолжает подготовку к сезону»
17сегодня, 17:56
Ротенберг хочет пригласить Капризова и Овечкина на мастер-классы для детей: «Было бы здорово»
4сегодня, 17:45
Козлов об 1:4 от «Автомобилиста»: «Салават» недостаточно заплатил, чтобы победить. Было мало прямых атак, не полезли туда, где могли бы получить шишки»
14сегодня, 17:34
Мэйр попал в ДТП в состоянии опьянения с 3 детьми в автомобиле. «Баффало» отстранил тренера по развитию
сегодня, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Анисин о «Сочи»: «Крикунов не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА – для его команд нет авторитетов. Он пришел добиваться результата, не проигрывать»
28 минут назад
Ларионов о Плешкове: «Парень многое испытал в прошлых сезонах, важно дать понять, что в СКА в него верят. В Иванова и Заврагина – тоже. Если вратарь стабилен, то и команда стабильна»
1сегодня, 18:29
Заварухин о 4:1 с «Салаватом»: «Автомобилист» сыграл грамотно, парни вкладывались в каждый момент, ловили шайбу на себя. Галкин подчищал, провел хороший матч»
2сегодня, 18:12
Плющев о Ливо: «В «Тракторе» надеются, что он будет показывать хоккей, который демонстрировал в «Салавате». Многое зависит от тренера и партнеров по звену»
1сегодня, 17:08
Дриджер о России: «Люди здесь добрые, очень любят хоккей – даже больше, чем в Канаде. Удивило, насколько вкусная здесь еда»
3сегодня, 16:54
Епанчинцев о 2:1 с «Адмиралом»: «Сибирь» забросила хорошую трудовую шайбу, она позволила раскрепоститься. Большинство не сработало, реализацию надо улучшать»
1сегодня, 16:24
«Спартак» продлил контракт с Мальцевым до конца сезона-2026/27
1сегодня, 15:49
Кадейкин о СКА при Ларионове: «Стиль такой же атакующий, как при Ротенберге. Есть контратаки, быстрый переход из обороны»
1сегодня, 15:38
Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов
1сегодня, 15:15
Марат Хайруллин: «СКА добавляет с каждым матчем. В Нижнем Новгороде создали большое количество моментов, но не реализовали. А так, по игре мы лучше были, через работу все придет»
сегодня, 14:59