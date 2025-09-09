  • Спортс
  • Фетисов о матчах сборной России: «В чем их интерес, мы играем с второсортными командами, условно говоря. Чтобы понять наш уровень, надо выступать на крупных турнирах»
Фетисов о матчах сборной России: «В чем их интерес, мы играем с второсортными командами, условно говоря. Чтобы понять наш уровень, надо выступать на крупных турнирах»

Вячеслав Фетисов заявил, что игры сборной России не вызывают интереса.

В сентябре команда Влаерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и победила Катар (4:1). 

«А в чем заключается интерес в этих матчах, ведь мы пока играем с, условно говоря, второсортными командами. Для того, чтобы понимать, что из себя представляет наша команда, ее надо видеть на самых крупных соревнованиях и в играх с противниками совсем другого уровня.

Сборная Турции, например, тоже ведь в каких-то турнирах играет, а когда они вышли против команды Испании, то получили 0:6», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

