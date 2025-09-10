  • Спортс
  • Ротенберг встретился с Кремлевым: «Договорились о сотрудничестве, ведь бокс – это такая же спортивная основа нашей страны, как и хоккей. Нашли много точек соприкосновения»
Ротенберг встретился с Кремлевым: «Договорились о сотрудничестве, ведь бокс – это такая же спортивная основа нашей страны, как и хоккей. Нашли много точек соприкосновения»

Роман Ротенберг встретился с Умаром Кремлевым.

Член совета директоров «Динамо» и первый вице-президент ФХР выложил фотографию с президентом Международной ассоциации бокса.

«Сегодня смотрели хоккей «Динамо» – «Сочи» с президентом Международной федерации бокса (IBA) Умаром Кремлевым. Обсудили много важных тем, самой главной из которых стала подготовка спортсменов. Нашли много точек соприкосновения, схожих проблем и успехов.

В нашей школе «Красная машина» есть зал для бокса и дзюдо. Мы продолжаем интегрироваться с другими видами спорта, и упражнения боксеров – одни из лучших для тренировки общей физической подготовки, координации, постоянной концентрации и работы мозга с точки зрения чтения соперника и планирования сложных комбинаций.

С Умаром Назаровичем мы договорились о сотрудничестве. Ведь бокс – это такая же спортивная основа нашей страны, как и хоккей. А имена Виктора Агеева, Бориса Лагутина, Константина Цзю или Дениса Лебедева такая же гордость России, как и имена Всеволода Боброва, Бориса Майорова, Александра Мальцева, Виталия Давыдова, Валерия Харламова или Павла Буре», – написал Ротенберг.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
