Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»

Анатолий Голышев прокомментировал информацию о его дисквалификации.

Сегодня президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что 30-летний форвард отстранен на два года из-за положительного допинг-теста.

«Друзья и СМИ, не пишите и не звоните мне, пожалуйста!

Буквально вот-вот начинаются слушания в РУСАДА. Не отвлекайте!» – написал в телеграм-канале форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ нападающий провел 52 матча и набрал 36 (13+23) очков. В плей-офф на его счету было 2 (1+1) очка в 7 играх.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Анатолия Голышева
