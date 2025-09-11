  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг. У форварда «Автомобилиста» есть 20 дней на апелляцию
10

Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг. У форварда «Автомобилиста» есть 20 дней на апелляцию

Анатолий Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг.

Нападающий «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу в апреле 2025 года. Он был отстранен на время выяснения обстоятельств.

Никита Седов и Владислав Каменев, выступавшие за ЦСКА в прошлом сезоне, также получили отстранение из-за положительных тестов на мельдоний.

«По Голышеву пришла бумага, что его дисквалифицировали на два сезона, и он в течение 20 дней может подать апелляцию письменно.

По другим игрокам у нас информации нет», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) баллов. В плей-офф на его счету было 2 (1+1) очка в 7 играх.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoАнатолий Голышев
logoдопинг
logoНикита Седов
logoЦСКА
logoАлексей Морозов
logoВладислав Каменев
logoМатч ТВ
logoРУСАДА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о допинге у Голышева, Каменева и Седова: «Никто бы целенаправленно на это не пошел, учитывая уровень клубов, врачей. Подождем официальных заявлений»
126 августа, 12:44
Агент Голышева о допинг-деле: «От нас ничего не зависит, остается ждать решение. Надеемся на положительный исход»
118 августа, 12:30
Голышев о допинг-деле: «Живу как на пороховой бочке. Мы предоставили заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ, уверены в благоприятном исходе»
617 августа, 16:50
Главные новости
Ротенберг о юниорском матче Россия – США: «Диалог идет, вопрос непростой. Хотим сыграть в России, можно на нейтральной территории – в Турции»
120 минут назад
«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘
35 минут назадВидео
Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска. Он заключил до 10 контрактов с российскими компаниями (SHOT)
50сегодня, 10:25
Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей
3сегодня, 10:13
Премьер-министр Канады: «Мы в кризисе. Система мировой торговли перевернута, Макдэвид не подписал контракт. В такое время нужно помнить, что у тебя есть – Драйзайтль, Хайман»
8сегодня, 09:57
«Миннесота» запросила у Капризова список клубов для обмена. Ранее форвард отклонил контракт на 128 млн долларов за 8 лет («СЭ»)
31сегодня, 09:38
ВидеоСпортс’’ совместно с Кинопоиском бесплатно покажет матчи Fonbet КХЛ
15сегодня, 09:23
Кобзарь о турецком отеле, где Овечкин проводит отпуск: «Там большинство – обычные отдыхающие, более или менее успешные люди. Цены на проживание – от 1500 долларов в сутки»
17сегодня, 09:15
КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Металлург» против «Динамо», СКА сыграет с «Трактором»
30сегодня, 09:01
«Локомотив» получит наибольшую выплату от КХЛ за сезон-2024/25 – 188,7 млн рублей
16сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
9 минут назад
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
2сегодня, 06:00
Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»
2сегодня, 05:45
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
1сегодня, 02:48
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
сегодня, 02:35
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
2сегодня, 02:14
Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»
3вчера, 21:54
Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»
вчера, 21:27
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
вчера, 21:05
Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»
вчера, 20:47