Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг. У форварда «Автомобилиста» есть 20 дней на апелляцию

Анатолий Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг.

Нападающий «Автомобилиста » сдал положительную допинг-пробу в апреле 2025 года. Он был отстранен на время выяснения обстоятельств.

Никита Седов и Владислав Каменев , выступавшие за ЦСКА в прошлом сезоне, также получили отстранение из-за положительных тестов на мельдоний.

«По Голышеву пришла бумага, что его дисквалифицировали на два сезона, и он в течение 20 дней может подать апелляцию письменно.

По другим игрокам у нас информации нет», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) баллов. В плей-офф на его счету было 2 (1+1) очка в 7 играх.