Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг. У форварда «Автомобилиста» есть 20 дней на апелляцию
Анатолий Голышев дисквалифицирован на 2 года за допинг.
Нападающий «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу в апреле 2025 года. Он был отстранен на время выяснения обстоятельств.
Никита Седов и Владислав Каменев, выступавшие за ЦСКА в прошлом сезоне, также получили отстранение из-за положительных тестов на мельдоний.
«По Голышеву пришла бумага, что его дисквалифицировали на два сезона, и он в течение 20 дней может подать апелляцию письменно.
По другим игрокам у нас информации нет», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) баллов. В плей-офф на его счету было 2 (1+1) очка в 7 играх.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости