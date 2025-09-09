  • Спортс
Ротенберг о наших тренерах: «Надо выигрывать конкуренцию даже у топового иностранца. В 2022-м я провел установку на матч против «Авангарда» Хартли, мы выиграли»

Роман Ротенберг заявил, что много делает для развития российских тренеров.

– Игорь Захаркин в интервью «Матч ТВ» сказал, что российских тренеров надо защищать, охраняя свой рынок. Вы с ним согласны? А то мы видим засилье иностранцев.

– Надо выигрывать конкуренцию в первую очередь. Вот мы сейчас будем устраивать семинары, чем мы и занимаемся в школе «Красная Машина-Юниор» – здесь российские тренеры получают профильное образование. Обучаем разным упражнениям, ставим тактику. И благодаря тому, что мы ведем эту работу, всегда можем показать наивысший уровень.

И не надо смотреть в паспорт, у кого какое гражданство. Конечно, надо сделать все возможное, чтобы поддерживать российских ребят. В первую очередь игроков. Мы всегда за своих!

– Да.

– Своих не бросаем! Но мы всегда готовы выдерживать конкуренцию с любым иностранцем. Помню такой момент в 2022 году, когда мне надо было провести установку на матч – это была моя первая установка на игру, еще до назначения главным тренером [СКА]. Это был как раз матч против «Авангарда» в Балашихе. Тогда омским клубом руководил как раз Боб Хартли.

Я сделал установку – и мы выиграли тот матч. Мы с Бобом этот момент потом тоже обсуждали. Мы ведь много раз играли друг против друга. Поэтому надо выигрывать конкуренцию у любого, даже топового иностранца.

При этом нужно развивать российских тренеров. Я готов этим заниматься, делаю много в этом направлении, – сказал главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
 
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
