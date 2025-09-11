  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн долларов за 8 лет: «Информация исходила не от нас и не от агента Кирилла. Не знаю, откуда она взялась. Все складывается позитивно»
9

Генменеджер «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн долларов за 8 лет: «Информация исходила не от нас и не от агента Кирилла. Не знаю, откуда она взялась. Все складывается позитивно»

Генменеджер «Миннесоты» оценил отказ Кирилла Капризова от 128 млн долларов.

Сообщалось, что такая сумма была предложена форварду «Уайлд» по новому 8-летнему контракту.

Действующее соглашение Капризова с кэпхитом 9 млн рассчитано до конца июня 2026 года.

«Я знаю две вещи. Эта информация исходила не от нас и не от агента Кирилла. Не знаю, откуда она взялась», – сказал Билл Герин в эфире подкаста 10,000 Takes.

«Я по-прежнему думаю, что у нас с Кириллом все складывается позитивно», – добавил Герин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: B/R Open Ice
logoКирилл Капризов
logoМиннесота
деньги
logoНХЛ
logoБилл Герин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Болди о Капризове: «Хотел бы, чтобы он остался в «Миннесоте» на 8 лет, конечно. Но решать не мне, переживать из-за этого – пустая трата времени»
1вчера, 20:03
Владелец «Миннесоты»: «Капризов – лучший хоккеист в нашем клубе за последние 25 лет. Он отличный человек и товарищ по команде»
74 сентября, 20:46
Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка – вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл»
503 сентября, 21:13
Главные новости
КХЛ. «Авангард» примет «Амур», «Металлург» против «Динамо», СКА сыграет с «Трактором»
20сегодня, 04:43
Плющев о хите Миронова против Шипачева: «Двойные стандарты настораживают. С таким судейством Вадим может и не доехать до тысячи очков»
5сегодня, 03:02
Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»
8вчера, 21:41
«Барыс» может расторгнуть контракт с Родригом, подписанным в августе. Экс-вратарь «Эдмонтона» «приехал с травмой, которая не позволяет играть» (Артур Хайруллин)
5вчера, 21:14
Никитин об 1:0 с «Адмиралом»: «Тяжелая игра, в ЦСКА ждали этого. Не каждый может справиться, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться»
6вчера, 20:29
Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас – наоборот. Это спорт – без везения не бывает побед»
16вчера, 20:17
Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, «Ак Барс» хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»
5вчера, 19:50
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»
14вчера, 19:04
КХЛ. ЦСКА победил «Адмирал», «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»
163вчера, 19:03
Черкас об акции «Шанхая» по замене атрибутики: «СКА – символ Петербурга, болельщик останется с клубом. Только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая»
12вчера, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
1сегодня, 06:00
Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»
2сегодня, 05:45
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
сегодня, 02:48
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
сегодня, 02:35
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
1сегодня, 02:14
Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»
3вчера, 21:54
Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»
вчера, 21:27
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
вчера, 21:05
Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»
вчера, 20:47
Болди о Капризове: «Хотел бы, чтобы он остался в «Миннесоте» на 8 лет, конечно. Но решать не мне, переживать из-за этого – пустая трата времени»
1вчера, 20:03