Генменеджер «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн долларов за 8 лет: «Информация исходила не от нас и не от агента Кирилла. Не знаю, откуда она взялась. Все складывается позитивно»
Генменеджер «Миннесоты» оценил отказ Кирилла Капризова от 128 млн долларов.
Сообщалось, что такая сумма была предложена форварду «Уайлд» по новому 8-летнему контракту.
Действующее соглашение Капризова с кэпхитом 9 млн рассчитано до конца июня 2026 года.
«Я знаю две вещи. Эта информация исходила не от нас и не от агента Кирилла. Не знаю, откуда она взялась», – сказал Билл Герин в эфире подкаста 10,000 Takes.
«Я по-прежнему думаю, что у нас с Кириллом все складывается позитивно», – добавил Герин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: B/R Open Ice
