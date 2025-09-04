Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка – вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл»

Владелец «Миннесоты» высказался о контракте Кирилла Капризова.

Соглашение форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.

«Контракт Кирилла у меня в кармане (улыбается). Мне кажется, мы не так уж далеки от цели. Мне хочется верить, что когда Кирилл приедет и снова почувствует воодушевление и любовь города, думаю, мы будем двигаться в правильном направлении.

Это будет огромная сделка – вероятно, самая крупная в истории НХЛ . Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста, чем Кирилл.

Думаю, у нас с ним получится хороший разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого разговора. Думаю, после этого все пройдет быстро», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.