Болди о Капризове: «Хотел бы, чтобы он остался в «Миннесоте» на 8 лет, конечно. Но решать не мне, переживать из-за этого – пустая трата времени»
Мэттью Болди хотел бы, чтобы Кирилл Капризов продлил контракт с «Миннесотой».
Ранее сообщалось, что представитель Капризова отклонил предложение «Уайлд» на 128 млн долларов за 8 лет.
«Это не мое дело. Как бы я ни хотел, чтобы он остался у нас и подписал контракт еще на восемь лет, решать не мне. Мое мнение здесь ничего не значит. Так что сидеть и переживать по этому поводу – пустая трата времени.
Очевидно, мы хотим, чтобы он остался в «Миннесоте», подписал контракт и был с нами надолго. Он только вернулся в город. Думаю, переговоры начнутся уже совсем скоро», – сказал нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
