  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о хите Миронова против Шипачева: «Двойные стандарты настораживают. С таким судейством Вадим может и не доехать до тысячи очков»
1

Плющев о хите Миронова против Шипачева: «Двойные стандарты настораживают. С таким судейством Вадим может и не доехать до тысячи очков»

Владимир Плющев оценил судейство в эпизоде с Вадимом Шипачевым.

– В судействе в первую очередь нужна стабильность, там она признак мастерства. Посмотрим на дистанции, но, например, последний матч «Спартака» и минского «Динамо» вызвал вопросы.

У меня нет больших возражений против пяти минут, которые получил лидер «Динамо» Шипачев. Никакой сверхгрубости в эпизоде не было, судьи решили его посмотреть и дали все-таки пять, а не две. Хорошо, можно согласиться.

Но тогда давайте будем стабильны и последовательны. Позже Шипачева ударом локтем в голову останавливает капитан «Спартака» Миронов – и ноль реакции, хотя видно, что на скамейке запасных Шипачеву плохо. Если вы смотрите первый момент, то обязаны смотреть и второй! Тем более что речь об ударе в голову. Вот такие двойные стандарты уже на старте чемпионата тоже настораживают.

– Шипачев – одна из главных звезд в истории лиги, идет за первой тысячей очков в КХЛ. Как объяснить такое отношение со стороны судей?

– Это в НХЛ по поводу рекорда Овечкина исписаны тонны бумаги и на прогреве летал Гретцки. А у нас все, если не дешево, то сердито – и никакого ажиотажа по поводу рекорда Шипачева со стороны лиги не ожидается. Впрочем с таким судейством Шипачев может и не доехать до тысячи, – сказал экс-тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
судьи
logoВадим Шипачев
logoСпартак
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoАндрей Миронов
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шипачев о хите Миронова: «В шею и ухо клюшкой попало. Было больно, но все окей. Андрюха сразу сказал: «Давай, братан, вставай»
вчера, 09:13
Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»
вчера, 07:25
Квартальнов о 3:0 со «Спартаком»: «Мы хорошо начали, повели в счете, хороший гол в большинстве закрепил успех. Были моменты, где нужно кое-что подправить, но все только начинается»
39 сентября, 21:56
Главные новости
Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»
вчера, 21:41
«Барыс» может расторгнуть контракт с Родригом, подписанным в августе. Экс-вратарь «Эдмонтона» «приехал с травмой, которая не позволяет играть» (Артур Хайруллин)
2вчера, 21:14
Никитин об 1:0 с «Адмиралом»: «Тяжелая игра, в ЦСКА ждали этого. Не каждый может справиться, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться»
4вчера, 20:29
Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас – наоборот. Это спорт – без везения не бывает побед»
4вчера, 20:17
Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, «Ак Барс» хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»
5вчера, 19:50
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»
11вчера, 19:04
КХЛ. ЦСКА победил «Адмирал», «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»
163вчера, 19:03
Черкас об акции «Шанхая» по замене атрибутики: «СКА – символ Петербурга, болельщик останется с клубом. Только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая»
8вчера, 18:43
Фегервары об Овечкине: «У него невероятная аура. Все моментально замолкают, когда он заходит в раздевалку. Он обожает играть, это его смысл жизни»
4вчера, 18:33
Лямкин пытался забить лакросс при 1:2 с «Автомобилистом». Буше забросил «Ак Барсу» 3-ю шайбу через несколько секунд
2вчера, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
44 минуты назад
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
57 минут назад
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
сегодня, 02:14
Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»
2вчера, 21:54
Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»
вчера, 21:27
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
вчера, 21:05
Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»
вчера, 20:47
Болди о Капризове: «Хотел бы, чтобы он остался в «Миннесоте» на 8 лет, конечно. Но решать не мне, переживать из-за этого – пустая трата времени»
1вчера, 20:03
Чеккони из «Авангарда» о России и Канаде: «Все очень похоже. Люди хорошо относятся друг к другу, открыты ко мне. Я провел время в Омске и Москве, отличий не заметил»
вчера, 19:37
Тамбиев про 0:1 от ЦСКА: «Адмирал» на очко наиграл, в 3-м периоде мы владели инициативой, даже по броскам игра равная. Мне многое понравилось, но нужна стабильность»
3вчера, 19:30