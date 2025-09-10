  • Спортс
  • Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»
Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»

Вадим Шипачев заявил, что извинился перед форвардом «Спартака» Егором Филиным.

Минское «Динамо» обыграло «Спартак» (3:0) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Во втором периоде 38-летний форвард минчан Шипачев получил пятиминутное удаление за толчок клюшкой Филина

– Что скажете насчет вашего удаления? Филин провоцировал вас в той ситуации?

– Нет, просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал ему: «Извини, я такой штукой не занимаюсь, так получилось».

– Ожидали такое количество драк?

– Каждая игра серьезная, все хотят выигрывать и мы не исключение. У нас была первая игра, почти десять дней не играли после предсезонного турнира, поэтому хотели выиграть, – сказал Шипачев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
