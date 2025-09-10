Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»
Вадим Шипачев заявил, что извинился перед форвардом «Спартака» Егором Филиным.
Минское «Динамо» обыграло «Спартак» (3:0) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде 38-летний форвард минчан Шипачев получил пятиминутное удаление за толчок клюшкой Филина.
– Что скажете насчет вашего удаления? Филин провоцировал вас в той ситуации?
– Нет, просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал ему: «Извини, я такой штукой не занимаюсь, так получилось».
– Ожидали такое количество драк?
– Каждая игра серьезная, все хотят выигрывать и мы не исключение. У нас была первая игра, почти десять дней не играли после предсезонного турнира, поэтому хотели выиграть, – сказал Шипачев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости