Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»

Вадим Шипачев заявил, что извинился перед форвардом «Спартака» Егором Филиным.

Минское «Динамо » обыграло «Спартак » (3:0) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде 38-летний форвард минчан Шипачев получил пятиминутное удаление за толчок клюшкой Филина .

– Что скажете насчет вашего удаления? Филин провоцировал вас в той ситуации?

– Нет, просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал ему: «Извини, я такой штукой не занимаюсь, так получилось».

– Ожидали такое количество драк?

– Каждая игра серьезная, все хотят выигрывать и мы не исключение. У нас была первая игра, почти десять дней не играли после предсезонного турнира, поэтому хотели выиграть, – сказал Шипачев .