Шипачев о хите Миронова: «В шею и ухо клюшкой попало. Было больно, но все окей. Андрюха сразу сказал: «Давай, братан, вставай»

Вадим Шипачев высказался о силовом приеме защитника «Спартака» Андрея Миронова.

Минское «Динамо» обыграло «Спартак» (3:0) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Больновато было, в шею и ухо клюшкой попало. Андрюха сразу сказал: «Давай, братан, вставай, поезжай [на лавку]» (улыбается).

– Приятельские взаимоотношения не испортились после этого?

– Нет, все нормально. Было больно, но все окей.

– Зак Фукале сыграл на ноль. Чувствуете уверенность с ним в воротах?

– Здорово сыграл, держал нас в игре. У нас два отличных вратаря, Вася тоже очень хороший вратарь, классный у них дуэт. Очень рад этому.

– В раздевалке Зак такой же эмоциональный, каким мы его все знаем?

– Зак классный парень, веселый. Все хорошо, – сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.