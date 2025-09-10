Квартальнов о 3:0 со «Спартаком»: «Мы хорошо начали, повели в счете, хороший гол в большинстве закрепил успех. Были моменты, где нужно кое-что подправить, но все только начинается»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Спартаком».

Клуб из Беларуси выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 3:0.

– Первая игра. Мы хорошо начали, повели в счете, далее хороший гол в большинстве закрепил успех. Здорово, что довели дело до победы. Да, были моменты, где нужно кое-что подправить. Но все только начинается, и впереди еще много работы.

– Не было сегодня Дэл Колла. За ту неделю, которую вы видите новичка, как прошла адаптация? Что можете сказать о стремлении выйти на лед? Увидим ли мы его в гостевой серии?

– Если мы его взяли, значит уверены в нем. Майкл приехал самым последним, поэтому нужно время, чтобы набирать форму. Думаю, что в этой выездной серии точно его увидим. Пока играли без Дэл Колла. И не могу сказать, будет ли он играть в следующем матче.

– «Сухарь» Зака Фукале влияет на то, кто будет играть в воротах в следующем матче в Нижнекамске?

– Посмотрим. Думаю, что начнет матч Вася [Демченко].

– Егор Бориков пропустил отрезок из-за травмы, не играл. Как оцените его состояние? Довольны в целом командой?

– Это его первый матч. Мы хорошо вели Борикова, подготавливали к этим играм. Доктор контролировал процесс. Егор тренировался с командой недолго, но получил допуск и был готов ментально к сезону. Мы с ним разговаривали. Может где-то дадим ему отдохнуть. Плюс Бориков пока не играет в спецбригадах. Думаю, учитывая его игровое время, Егор справляется.

– Вадима Шипачева Миронов жестко встретил. С ним все в порядке?

– Он вышел играть, значит все нормально.

– Как идет адаптация Алекса Лиможа? Он соответствует вашим требованиям и тому, что вы хотите видеть от игрока в ведущих звеньях?

– На всех, кого приглашаем в команду, мы рассчитываем и надеемся. Видно, что Алекс – игрок хорошего уровня. Он очень быстро влился. Мы планировали его поставить в эту тройку. Не знаю, как будет дальше. Дай Бог, чтобы было без травм. Их звено хорошо выглядит, да и на турнире [Кубке Мэра Москвы] тоже играли неплохо. Лимож играет и в большинстве, и в меньшинстве, делает большой объем работы.

– Перед игрой, когда вы давали интервью, чувствовался настрой от вас. Это передалось от вас, наверное.

– Было небольшое опасение из-за игровой практики. Не хотелось ждать девять дней. Мы хотели сыграть с командой из чемпионата Беларуси. Но они начинали сезон 4-5 сентября, поэтому найти спарринг у нас не получилось. Нужно поиграть в этой атмосфере, чтобы войти в тонус. Тренировки – это другое.

– Четыре-пять раз ваши игроки выходили «2 в 1». Смотрели какие-то ошибки соперника?

– В тех ситуациях крайние нападающие неплохо срабатывали. Конечно, мы кое-что говорили ребятам, и они исполнили. Да, были и проблемы, где-то нас закрывали. Несколько раз такое получилось, – сказал Квартальнов .