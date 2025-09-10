Фегервары об Овечкине: «У него невероятная аура. Все моментально замолкают, когда он заходит в раздевалку. Он обожает играть, это его смысл жизни»

Мартин Фегервары высказался о любви Александра Овечкина к хоккею.

«У него невероятная аура. Когда он заходит в раздевалку, все моментально замолкают – все понимают: здесь Александр Овечкин .

Я бы сравнил его с большим ребенком – он обожает играть, выигрывать и забивать. Это и есть его смысл жизни. Таким он и остается», – сказал защитник «Вашингтона » Мартин Фегервары в подкасте Šampióni.