Фегервары об Овечкине: «У него невероятная аура. Все моментально замолкают, когда он заходит в раздевалку. Он обожает играть, это его смысл жизни»
Мартин Фегервары высказался о любви Александра Овечкина к хоккею.
«У него невероятная аура. Когда он заходит в раздевалку, все моментально замолкают – все понимают: здесь Александр Овечкин.
Я бы сравнил его с большим ребенком – он обожает играть, выигрывать и забивать. Это и есть его смысл жизни. Таким он и остается», – сказал защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары в подкасте Šampióni.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportweb
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости