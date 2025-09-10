30+ голов – ожидания букмекеров от Овечкина в новом сезоне НХЛ. Меньше 30 шайб было только в сезоне-2020/21
Овечкин забросит минимум 30 шайб в новом сезоне НХЛ, считают букмекеры.
39-летний нападающий «Вашингтона» за 20 сезонов в США лишь однажды не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате. Это случилось в сезоне-2020/21, сокращенном до 56 игр из-за пандемии коронавируса – Овечкин отличился 24 раза в 45 матчах.
Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что капитан «Вашингтона» забьет минимум 30 голов в новом сезоне.
В прошлом сезоне россиянин забросил 44 шайбы в 65 матчах и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярке НХЛ.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
