Хефенмайер о Сочи: «Пока еще не купался в Черном море, но скоро собираюсь, оно очень красивое. Здесь здорово: прекрасная погода, к тому же у нас отличная команда»

Ноэль Хефенмайер поделился впечатлениями от Сочи и Москвы.

«Пока еще не купался в Черном море. Но скоро собираюсь, оно очень красивое. В Сочи действительно здорово: прекрасная погода, к тому же у нас отличная команда. Можно сказать, есть все инструменты для достижения успеха.

Впервые приехав в Россию, я впервые оказался и в Москве. Сразу заметил, что Москва сильно отличается от Сочи. Здесь больше многоэтажных зданий и городских огней», – сказал защитник «Сочи» Ноэль Хефенмайер.