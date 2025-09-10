  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь»
2

Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь»

Сидни Кросби отметил, что после побед можно выпить холодного пива.

– Ваше любимое угощение после важной игры, чтобы расслабиться или отпраздновать победу?

– Наверное... Если тебе не нужно играть следующим вечером, может, было бы неплохо выпить холодного пива.

Холодное пиво приятно на вкус, когда выигрываешь. Это точно, – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Питтсбурга»
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoПиттсбург
алкоголь и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби о слухах про обмен из «Питтсбурга»: «Я это понимаю. Это самая тяжелая часть поражений: неизвестность, неопределенность, множество вопросов»
4вчера, 17:42
Агент Кросби о будущем игрока: «Хотим, чтобы он выиграл еще один или два Кубка. Надеюсь, «Питтсбург» проведет отличный сезон, и все слухи рассеются»
6вчера, 16:46
Луи Робитайл: «Есть пять великих хоккейных наций: Канада, Россия, США, Финляндия и Швеция. Как канадец скажу: наш хоккей – лучший в мире»
52вчера, 10:32
Главные новости
КХЛ. ЦСКА примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Автомобилиста»
919 минут назад
Павел Дедунов: «Самая тяжелая предсезонка у меня была в 18 лет, когда люди падали в обморок и просыпались среди ночи со словами: «Куда бежать?» А у Крикунова – терпимо»
20 минут назад
Ларионов о СКА: «Должны подтянуть концентрацию, инстинкт убийцы. Голы придут. Необходимо, чтобы завершения были более летальными»
629 минут назад
Гендиректор «Трактора»: «Рассчитываю, что КХЛ будет четче следить за соблюдением политики, которую задает. Это касается и ужесточения контроля за соблюдением потолка зарплат»
37 минут назад
Кремлев о встрече с Ротенбергом: «Хоккей и бокс – это всегда рядом. Роман рассказал, что в «Красной Машине Юниор» дети-хоккеисты работают в боксерском зале. Меня это радует»
5сегодня, 08:14
Бабаев о будущем Бурдасова: «Сейчас все говорят: «Подождите 2-3 игры». Как минимум в две трети клубов КХЛ будет доукомплектование, причем неслабое. Это и топ-команд касается»
6сегодня, 07:40
Савин о возможном обмене «Трактором» прав на Кравцова: «Мне сложно представить, что должны предложить. А так Виталик нужен Челябинску, мы все его ждем»
сегодня, 07:10
Студенческая сборная России может сыграть с Канадой, США и Словакией. Глава РССС заявил, что ведутся переговоры о турнире в Дубае в 2026 году
2сегодня, 06:55
НХЛ примет решение по Харту, Маклауду, Дюбе, Футу и Форментону «в относительно ближайшем будущем». Лига оценивает поведение игроков с точки зрения этики
3сегодня, 06:25
Выиграйте хоккейную джерси Спортса’‘ за 12 несложных вопросов!
сегодня, 06:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Фиксики» и талисман КХЛ Крут расскажут детям о хоккее в подкасте «Фикситека»: «Уверены, что это многих вдохновит встать на коньки»
6 минут назад
Шипачев о хите Миронова: «В шею и ухо клюшкой попало. Было больно, но все окей. Андрюха сразу сказал: «Давай, братан, вставай»
сегодня, 09:13
Меркли о еде в России: «Люблю драники и борщ. Мне также нравятся сырники. Вообще обожаю блюда из творога»
1сегодня, 08:57
Хефенмайер о Сочи: «Пока еще не купался в Черном море, но скоро собираюсь, оно очень красивое. Здесь здорово: прекрасная погода, к тому же у нас отличная команда»
сегодня, 08:44
Кобзарь о том, много ли Овечкин забивает в волейболе: «Нет, он больше пасует, обычно второе касание – его. При этом и скинуть хорошо со второго может. Нападает в основном Фридзон»
сегодня, 08:32
«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Левицким. Он разделил лидерство по очкам в «Тайфуне» в прошлом сезоне – 17+28 в 52 играх в МХЛ
сегодня, 07:55
Шипачев о 5-минутном удалении за толчок клюшкой Филина: «Просто я немножко не попал ему в трусы. После игры сказал: «Извини, такой штукой не занимаюсь»
сегодня, 07:25
Карандин о «Сибири»: «Команда утяжелила подготовку, чтобы не было перепадов в игре. Легионеры не чувствуют, в каком регионе оказались. Расписание странное – то пусто, то густо»
сегодня, 06:40
«Бостон» впервые с 2001 года начнет сезон НХЛ без капитана. В клубе хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом»
2сегодня, 05:58
«Просто shit happens, бывают такие дни. У «Спартака» с самого начала ничего не получалось». Буруянов про 0:3 с минским «Динамо»
2сегодня, 05:45