Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь»
Сидни Кросби отметил, что после побед можно выпить холодного пива.
– Ваше любимое угощение после важной игры, чтобы расслабиться или отпраздновать победу?
– Наверное... Если тебе не нужно играть следующим вечером, может, было бы неплохо выпить холодного пива.
Холодное пиво приятно на вкус, когда выигрываешь. Это точно, – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Питтсбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости