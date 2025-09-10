Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь»

Сидни Кросби отметил, что после побед можно выпить холодного пива.

– Ваше любимое угощение после важной игры, чтобы расслабиться или отпраздновать победу?

– Наверное... Если тебе не нужно играть следующим вечером, может, было бы неплохо выпить холодного пива.

Холодное пиво приятно на вкус, когда выигрываешь. Это точно, – сказал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .