  • Агент Кросби о будущем игрока: «Хотим, чтобы он выиграл еще один или два Кубка. Надеюсь, «Питтсбург» проведет отличный сезон, и все слухи рассеются»
Агент Сидни Кросби отреагировал на слухи вокруг будущего игрока.

«Что ж, такова реальность. Прежде всего, он играл очень стабильно на протяжении 20 лет. Сейчас он провел еще один отличный сезон. Он просто продолжает давать результат. Его можно сравнить с Томом Брэди.

Мы хотим, чтобы Сидни каждый год выходил в плей-офф. Мы хотим, чтобы он выиграл еще один или два Кубка. Поэтому то, что команда, за которую он играет, год за годом не выходит в плей-офф, порождает множество слухов.

На самом деле, он не становится моложе. Мы здесь, чтобы поддержать его. Сейчас начало сезона. Давайте посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, они проведут отличный сезон, и все слухи рассеются.

Но в то же время, причина, по которой мы все об этом говорим, заключается в том, что он по-прежнему остается прекрасным игроком. Он продолжает делать разницу – как Том Брэди. Вот как я на это смотрю», – сказал Пэт Бриссон. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
