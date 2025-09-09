Кросби о слухах про обмен из «Питтсбурга»: «Я это понимаю. Это самая тяжелая часть поражений: неизвестность, неопределенность, множество вопросов»

Сидни Кросби отреагировал на слухи о возможном обмене из «Питтсбурга».

«Я понимаю это. Это самая тяжелая часть поражений.

Все думают, что проигрыш – это когда раздается сирена, ты проигрываешь игру, и это отстой, но на самом деле это гораздо больше. Это неизвестность, неопределенность, множество вопросов. Вот что самое трудное», – сказал нападающий «Питтсбурга ».

Контракт 38-летнего хоккеиста с его нынешним клубом рассчитан до 2027 года.