Кравцов о «Тракторе»: «Жопа сгорела, когда увидел информацию в интернете. Я не собирался ничего выносить на публику. Ни на кого зла не держу, надеюсь, и на меня тоже»

Виталий Кравцов рассказал о взаимоотношениях с руководством «Трактора».

Нападающий ранее перешел в «Ванкувер».

– Можешь поставить точку в истории с «Трактором»? Генменеджер Волков опровергал информацию о том, что ты говорил ранее. Версий было много. Кто прав, кто виноват – так и не ясно.

– Честно говоря, я не вижу здесь ни правых, ни виноватых. Ситуация сложилась так, как сложилась. Ни на кого зла не держу, надеюсь, и на меня тоже. Желаю только удачи и успехов команде, клубу и городу.

Вообще, я не собирался ничего выносить на публику, пока не увидел информацию в интернете. Тогда, скажем так, жопа сгорела...

– Когда в прошлом сезоне ты показывал хорошую игру, у тебя были мысли, что уйдешь из «Трактора»?

– Нет, абсолютно. Даже не задумывался. Думал, что ближе к плей-офф руководство выйдет на разговор о продлении контракта. Но мне никто не звонил, никаких предложений напрямую не было.

Возможно, переговоры велись на другом уровне, но лично со мной этот вопрос никто не обсуждал. И, как мне кажется, тут даже дело заключалось не в деньгах – просто самого разговора не случилось.

– Но после того как ты подписал контракт, из «Трактора» все же звонили и спрашивали – куда уходишь, мы хотели тебя оставить?

– Мы заранее договаривались, что к определенной дате должно быть решение. Но к соглашению не пришли. А потом уже был разговор в духе: «Как так? Ты серьезно?» – сказал нападающий «Ванкувера » Виталий Кравцов .

