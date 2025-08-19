  • Спортс
2

Генменеджер «Трактора» не обсуждал с Кравцовым возможное возвращение: «Синдром Хатико я из себя максимально постарался выжечь. Виталия мы ждали, ждали, ждали. Но не дождались»

Алексей Волков рассказал о переговорах с Виталием Кравцовым и синдроме Хатико.

– Переговоры с Виталием Кравцовым - американские горки?

– Да, с Виталием ситуация совсем иная, чем с Максимом Шабановым. Я как попугай с начала года повторял, что давайте начинать переговоры: о сумме, о сроках контракта. Мяч был на их стороне, но в ответ неизменно слышал: «Виталий еще не готов».

Не хотелось бы раскрывать все детали, но мы сделали все, чтобы его сохранить. Однако Виталий решил еще раз попытать счастье в Северной Америке. Удачи ему.

– До какого момента вы готовы были ждать решение Кравцова?

– Никаких дедлайнов мы Виталию не выставляли. Рассчитывали, что он подпишет контракт. Мы бились за него и давали очень хорошие условия. Отмечу, что они отличались от суммы, которая была выдана в качестве квалификационного предложения. 

– Есть ли опция возвращения по ходу сезона? Будет ли «Трактор» держать под него место?

– Мы это не обсуждали. Синдром Хатико этим летом я из себя максимально постарался выжечь. Мы опираемся на тех ребят, которые у нас подписаны.

– В каких случаях вас этот самый синдром Хатико подводил?

– Как раз в переговорах с Кравцовым. Мы ждали, ждали, ждали. Но не дождались. А если говорить про возвращение по ходу сезона, то такой опыт был у меня в «Авангарде» с Кириллом Семеновым. После чемпионского сезона он решил поехать в «Торонто».

Мы весь сезон ждали его обратно, но когда он все-таки приехал – это был уже не тот Кирилл Семенов. Наверное, наши ожидания – наши проблемы. Но с таким режимом ожидания я для себя закончил, – сказал генеральный менеджер «Трактора». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
