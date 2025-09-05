Кравцов о слухах про конфликт с Гру: «Полная ерунда. Знаю, кто это запустил, написал ему: «Как можно говорить то, чего нет?» Оказалось, «кто-то где-то сказал»

Виталий Кравцов опроверг слухи о конфликте с Бенуа Гру.

– Ходили слухи, что Бенуа Гру не любил тебя. Это правда?

– Полный бред. Как только появилась новость, я сразу позвонил Бенуа: «Слушайте, что это вообще пишут? Вы же знаете, какие у нас отношения».

Он ответил: «Не обращай внимания, я даже не знаю, о чем речь». Я знаю, кто это запустил, написал этому человеку: «Как можно говорить то, чего нет?» Оказалось, что «кто-то где-то сказал». Полная ерунда.

– И еще точка: история о том, что ты звонил Гатиятулину и просился в «Ак Барс».

– Нет, такого точно не было. С Анваром Рафаиловичем у меня отличные отношения, мы разговаривали. Но звонить ему и проситься в Казань? Это было бы неправильно. В таких случаях я должен звонить агенту, – сказал нападающий «Ванкувера » Виталий Кравцов .

