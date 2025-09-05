  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравцов о «Ванкувере»: «Если отправят в АХЛ, планирую провести сезон там, без возвращений. Готов играть за минимальную зарплату, работать над собой, становиться лучше»
5

Кравцов о «Ванкувере»: «Если отправят в АХЛ, планирую провести сезон там, без возвращений. Готов играть за минимальную зарплату, работать над собой, становиться лучше»

Виталий Кравцов заявил, что готов провести целый сезон в АХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний форвард набрал 65 (33+32) очков за 85 матчей с учетом плей-офф в составе «Трактора». В межсезонье Кравцов перешел в «Ванкувер». 

– У тебя непростая история с Северной Америкой. Ты пробовал закрепиться, возвращался. Почему думаешь, что в «Ванкувере» все будет иначе?

– Я для себя решил: будет как будет. Даже если отправят в АХЛ, планирую провести там целый сезон, без возвращений.

Готов играть за минимальную зарплату, но весь год работать над собой, становиться лучше. Главное – не дергаться туда-сюда, а пройти путь до конца, – сказал нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТрактор
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoВиталий Кравцов
logoАХЛ
logoВанкувер
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов о «Тракторе»: «Жопа сгорела, когда увидел информацию в интернете. Я не собирался ничего выносить на публику. Ни на кого зла не держу, надеюсь, и на меня тоже»
5вчера, 14:59
Экс-защитник «Херши» Приски о Мирошниченко: «Сделал большой скачок и все больше похож на игрока НХЛ. Скоро появится шанс, и он больше не увидит АХЛ»
2 сентября, 09:14
Защитник «Сибири» Приски об игре за «Флориду»: «Все впечатлили. У Баркова универсальное хоккейное чутье, у Райнхарта – элитный игровой интеллект»
22 сентября, 07:50
Главные новости
КХЛ. «Металлург» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Динамо» Москва, «Шанхай Дрэгонс» против СКА, «Салават» в гостях у «Торпедо»
312 минут назад
Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»
7сегодня, 03:55
Гомоляко о КХЛ: «Когда были финны, шведы, был совсем другой уровень. Некоторые наши игроки до этого не дотягивают. Дай бог все наладится в мире, европейцы вернутся»
7вчера, 21:59
«Монреаль» обменял контракт Прайса и пик в 5-м раунде драфта в «Сан-Хосе» на 22-летнего защитника Ларока. Вратарь с кэпхитом 10,5 млн долларов не играл с 2022 года
28вчера, 21:50
Кравцов о Шабанове в НХЛ: «Минимум 50 очков наберет. Не все пока понимают, на что он способен»
4вчера, 21:17
Радулов о Федорове: «Он был моим главным кумиром! Постер с Сергеем в форме «Детройта» висел над кроватью, когда я был ребенком»
1вчера, 20:55
«Калгари» продлил Зари на 3 года с кэпхитом 3,775 млн долларов. У форварда 13+14 в 54 матчах в прошлом сезоне
1вчера, 20:46
Хартли о 2:1 с «Трактором»: «Тяжелый матч, меньшинство у «Локомотива» хорошо отыграло. Уважаю Гру, он отличный тренер, но на скамейке мы соперники»
вчера, 20:18
КХЛ отменила дисквалификацию Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона. Разбирательство по Ливо продолжается, пока форвард допущен к играм
вчера, 20:05
Гру о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Локомотив» убил нас во 2-м периоде, это лучшая команда в лиге. У нас 10 новых игроков, им нужно адаптироваться»
6вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чехович о «Шанхае»: «Цель-минимум – выход в плей-офф. У нас собрался хороший коллектив. Много лидеров и игроков с очень высокими скиллами»
29 минут назад
Березкин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил»
41 минуту назад
Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»
53 минуты назад
Сурин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Как много раз говорил Хартли – результат будет известен по последней игре, это была только первая. Атмосфера супер»
сегодня, 04:22
Глотов о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Нужно отшлифовать структуру. Буллиты надо исполнять лучше, это мастерство, а не лотерея»
сегодня, 03:45
«Миннесота» пригласила Лисона на просмотр. У 26-летнего экс-форварда «Анахайма» 220 матчей в НХЛ и 54 очка
сегодня, 03:30
Дерек Райан завершил карьеру. Форвард не был выбран на драфте, дебютировал в НХЛ в 29 лет и провел 666 матчей с учетом плей-офф
сегодня, 03:15
«Нью-Джерси» пригласил Георгия Романова, Руни, Гленденинга и Шила на просмотр
вчера, 21:32
Гру о требованиях к Ливо: «Нет задачи забить столько, сколько в прошлом сезоне. Он должен усердно работать, адаптироваться к системе «Трактора»
вчера, 21:08
Набоков представил новый шлем на сезон-2025/26 – с образом князя Владимира как символа «мужества, силы духа и преданности своему делу»
3вчера, 20:25Фото