Кравцов о «Ванкувере»: «Если отправят в АХЛ, планирую провести сезон там, без возвращений. Готов играть за минимальную зарплату, работать над собой, становиться лучше»
Виталий Кравцов заявил, что готов провести целый сезон в АХЛ.
В минувшем сезоне 25-летний форвард набрал 65 (33+32) очков за 85 матчей с учетом плей-офф в составе «Трактора». В межсезонье Кравцов перешел в «Ванкувер».
– У тебя непростая история с Северной Америкой. Ты пробовал закрепиться, возвращался. Почему думаешь, что в «Ванкувере» все будет иначе?
– Я для себя решил: будет как будет. Даже если отправят в АХЛ, планирую провести там целый сезон, без возвращений.
Готов играть за минимальную зарплату, но весь год работать над собой, становиться лучше. Главное – не дергаться туда-сюда, а пройти путь до конца, – сказал нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов.
Источник: «Спорт-Экспресс»
