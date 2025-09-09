Плющев о СКА: «Проиграл «Шанхаю», потом клубу, не претендующему на Кубок Гагарина. Что-то не в порядке. Сбор хороших игроков – это еще не команда»

Владимир Плющев высказался о поражениях СКА на старте сезона КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграла «Шанхай Дрэгонс » (4:7) и «Торпедо » (2:3 ОТ).

«В СКА не все хорошо. Первый матч проиграли «Шанхаю», а потом команде, не претендующей на Кубок Гагарина. Что здесь хорошего? Видимо, что-то не в порядке.

Сбор хороших игроков – это еще не команда. Просто хоккеистов пригласить, чтобы они дали результат – такого не бывает. Есть определенные законы, потому что хоккей – игра серьезная.

Если эти законы ты нарушаешь, тогда не стоит ожидать хороших результатов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

