Плющев о СКА: «Проиграл «Шанхаю», потом клубу, не претендующему на Кубок Гагарина. Что-то не в порядке. Сбор хороших игроков – это еще не команда»
Владимир Плющев высказался о поражениях СКА на старте сезона КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграла «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).
«В СКА не все хорошо. Первый матч проиграли «Шанхаю», а потом команде, не претендующей на Кубок Гагарина. Что здесь хорошего? Видимо, что-то не в порядке.
Сбор хороших игроков – это еще не команда. Просто хоккеистов пригласить, чтобы они дали результат – такого не бывает. Есть определенные законы, потому что хоккей – игра серьезная.
Если эти законы ты нарушаешь, тогда не стоит ожидать хороших результатов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Ларионов проиграл в СКА второй матч подряд. Зато везет из Нижнего ящик малины
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости