  • Плющев о СКА: «Проиграл «Шанхаю», потом клубу, не претендующему на Кубок Гагарина. Что-то не в порядке. Сбор хороших игроков – это еще не команда»
5

Плющев о СКА: «Проиграл «Шанхаю», потом клубу, не претендующему на Кубок Гагарина. Что-то не в порядке. Сбор хороших игроков – это еще не команда»

Владимир Плющев высказался о поражениях СКА на старте сезона КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграла «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ). 

«В СКА не все хорошо. Первый матч проиграли «Шанхаю», а потом команде, не претендующей на Кубок Гагарина. Что здесь хорошего? Видимо, что-то не в порядке.

Сбор хороших игроков – это еще не команда. Просто хоккеистов пригласить, чтобы они дали результат – такого не бывает. Есть определенные законы, потому что хоккей – игра серьезная.

Если эти законы ты нарушаешь, тогда не стоит ожидать хороших результатов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ларионов проиграл в СКА второй матч подряд. Зато везет из Нижнего ящик малины

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
