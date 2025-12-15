Свечников забил победный гол в матче с «Филадельфией» в серии буллитов. У форварда «Каролины» 7+11 в 32 играх
Свечников забил победный гол в матче с «Филадельфией» в серии буллитов.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил победный гол в матче НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б) в серии буллитов. Он был единственным, кто реализовал свою попытку.
При этом безголевая серия россиянина в игровое время продлилась до 11 игр. В 32 матчах сезона на счету Свечникова 18 (7+11) очков.
Сегодня за 15:44 (3:21 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 3 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
