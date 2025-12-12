«Тампа» и «Бостон» показали свитеры к Стадионной серии-2026. «Лайтнинг» выбрали пиратскую тематику
«Тампа» и «Бостон» показали свитеры к Стадионной серии-2026: матчу на открытом воздухе, который пройдет во Флориде 1 февраля.
«Лайтнинг» отдадут дань уважения морским корням своего региона, воплотив в дизайне пиратскую тематику. На игровой форме изображены черепа, а также флаг «Веселый Роджер». Игра состоится на следующий день после пиратского фестиваля Гаспарилла в Тампе.
«Бостон» выбрал ярко-желтую основу и изображение солнца на рукавах – дань уважения месту проведения игры.
На нашивке на плече будет изображена монограмма команды «B» с царапинами в виде медвежьих когтей. На воротнике формы размещены аббревиатуры всех шести штатов Новой Англии.
Фото: x.com/Fanatics
