«Тампа» и «Бостон» показали свитеры к Стадионной серии-2026. «Лайтнинг» выбрали пиратскую тематику

«Тампа » и «Бостон » показали свитеры к Стадионной серии-2026: матчу на открытом воздухе, который пройдет во Флориде 1 февраля.

«Лайтнинг» отдадут дань уважения морским корням своего региона, воплотив в дизайне пиратскую тематику. На игровой форме изображены черепа, а также флаг «Веселый Роджер». Игра состоится на следующий день после пиратского фестиваля Гаспарилла в Тампе.

«Бостон» выбрал ярко-желтую основу и изображение солнца на рукавах – дань уважения месту проведения игры.

На нашивке на плече будет изображена монограмма команды «B» с царапинами в виде медвежьих когтей. На воротнике формы размещены аббревиатуры всех шести штатов Новой Англии.

Фото: x.com/Fanatics

