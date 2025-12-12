Эллиотт Фридман: «НХЛ и владельцы клубов злы и разочарованы организацией ОИ-2026. Им дали больше пустых обещаний, чем родителю, просящему подростка убраться в комнате»

Эллиотт Фридман: НХЛ разочарована организацией ОИ-2026.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что руководство НХЛ недовольно организацией Олимпиады-2026.

«Среди представителей лиги и владельцев клубов чувствуется разочарование, беспокойство и гнев. Они считают, что получили больше пустых обещаний, чем родитель, просящий подростка убрать свою комнату. Произошедшее «смешно, но не весело», – сказал один из них.

Частью соглашения между НХЛ и МОК было то, что владельцы команд получали билеты и доступ на игры. В понедельник Дэйли заявил, что лига узнала, что «Хоккейного дома» – для гостеприимства – вообще не будет существовать. Это мелочь, но это часть общего недовольства», – заявил Фридман.

Комиссионер НХЛ Беттмэн о задержках строительства арены для ОИ в Милане: «Не нагнетаю, но на всех предыдущих играх не было таких поздних сроков арены. Мы насторожены»

НХЛ все еще может отказаться от Олимпиады. Почему?