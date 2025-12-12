Самсонов о «России 25»: «Хотели бы играть против канадцев, американцев, но сейчас имеем, что имеем. Белорусы входят в топ-8 сборных в мире, с ними интересно»
Самсонов о «России 25»: мы хотели бы играть против канадцев, американцев.
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов высказался о выступлении за сборную «России 25» на Кубке Первого канала.
В турнире также принимают участие Беларусь и Казахстан.
– Наверняка хотелось бы играть против канадцев, шведов, финнов…
– Да, конечно, сто процентов. Мы хотели бы играть против канадцев, американцев и проверить свои силы против этих команд. Но сейчас имеем, что имеем.
Если смотреть, как играют белорусы, то они, наверное, входят сейчас в топ-8 сборных в мире. С ними интересно играть, – сказал Самсонов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
