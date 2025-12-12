Самсонов о «России 25»: «Хотели бы играть против канадцев, американцев, но сейчас имеем, что имеем. Белорусы входят в топ-8 сборных в мире, с ними интересно»

Самсонов о «России 25»: мы хотели бы играть против канадцев, американцев.

Вратарь «Сочи » Илья Самсонов высказался о выступлении за сборную «России 25» на Кубке Первого канала.

В турнире также принимают участие Беларусь и Казахстан.

– Наверняка хотелось бы играть против канадцев, шведов, финнов…

– Да, конечно, сто процентов. Мы хотели бы играть против канадцев, американцев и проверить свои силы против этих команд. Но сейчас имеем, что имеем.

Если смотреть, как играют белорусы, то они, наверное, входят сейчас в топ-8 сборных в мире. С ними интересно играть, – сказал Самсонов.