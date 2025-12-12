  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Глотова: «Генменеджер «Трактора» дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется»
0

Агент Глотова: «Генменеджер «Трактора» дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется»

Агент Глотова: Волков дал понять, что в ближайшее время обмен не планируется.

Агент Александр Черных опроверг информацию о том, что «Трактор» может обменять нападающего Василия Глотова в ближайшее время.

– Действительно «Трактор» в ближайшее время может обменять Василия Глотова?

– Недавно я общался с генменеджером «Трактора» Алексеем Волковым, мы обсуждали тренерский, вратарский вопрос команды. Заодно спросил его про Василия Глотова, так как журналисты постоянно задают мне вопросы про него. На что Волков мне ответил: «На сегодняшний день он остается в команде. Мы ни с каким клубом не общались по поводу обмена Глотова».

Так что не знаю, кто в очередной раз запустил эту информацию. На сегодняшний момент ничего не планируется и нет причин рассматривать какой-то обмен.

Возможно, ситуация изменится к дедлайну, и кто-то из клубов выйдет на «Трактор» с предложением. Но сейчас Волков дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется, – сказал Черных.

«Ак Барс» интересуется Глотовым. Казанцы хотят выменять форварда «Трактора» еще с прошлого сезона («Бизнес Online»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoВасилий Глотов
logoТрактор
возможные переходы
logoКХЛ
Александр Черных
logoАлексей Волков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» интересуется Глотовым. Казанцы хотят выменять форварда «Трактора» еще с прошлого сезона («Бизнес Online»)
12 декабря, 10:01
Агент Глотова об игре форварда: «Вопрос не к хоккеисту. Когда не играешь в большинстве, меньшинстве, ты постоянно холодный, и тяжело давать результат при 12 минутах на льду»
24 ноября, 08:26
Кравцов в «Тракторе» – ход на будущее. Но актуальные проблемы он не решает
11 ноября, 08:45
Главные новости
Кубок Первого канала. «Россия 25» Ротенберга сыграет с Казахстаном
11 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» пропустил 5 шайб от «Виннипега», «Рейнджерс» одолели «Монреаль», «Питтсбург» с 5:1 уступил «Сан-Хосе», «Флорида» обыграла «Даллас»
21 минуту назад
Никишин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Флайерс». Защитник «Каролины» вышел в 3-й паре и сыграл 13:26 – минимальное время в сезоне
сегодня, 05:15Видео
Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Монреаля», реализовав штрафной бросок. У него 33 очка в 33 играх
сегодня, 04:46Видео
Чинахов забил «Вегасу» – 1-й гол за 20 матчей. У форварда «Коламбуса» 3+2 в 26 играх в сезоне
сегодня, 04:28Видео
Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 15 бросков «Далласа». У него 52 матча на ноль в регулярках НХЛ – делит с Раском 6-е место среди вратарей из Европы
сегодня, 04:17
Овечкин вышел на 51-е место по ассистам в истории НХЛ (743), обогнав Потвена. До идущего 50-м Робинсона – 7 передач
сегодня, 03:58
Овечкин не забил в 4-м матче подряд: ассист, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 18:19 против «Виннипега». У него 31 очко в 32 играх в сезоне
сегодня, 03:46
Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 32 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+13»
сегодня, 03:10Видео
«Питтсбург» вел 5:1 с «Сан-Хосе» к 48-й минуте, но проиграл 5:6 в овертайме. У Аскарова 38 сэйвов из 43
сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов провел 900-й матч в регулярках НХЛ. Он 15-й россиянин в истории лиги с таким достижением
31 минуту назад
Мичков без очков в 4-м матче подряд: 1 бросок и «минус 1» за 14:59 с «Каролиной», буллит в серии не забил. У него 8+8 в 30 играх в сезоне
44 минуты назад
Свечников не забил в 10-м матче подряд: ассист, 0 бросков в створ, 1 хит и 1 блок за 17:11 против «Филадельфии». У него 7+11 в 31 игре в сезоне
56 минут назад
Кочетков отразил 15 из 18 бросков «Филадельфии» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 5-я в 7 играх в сезоне
сегодня, 04:58
Дорофеев забросил 13-ю шайбу в сезоне в игре с «Коламбусом». Форвард «Вегаса» не смог доиграть матч из-за травмы
сегодня, 04:35Видео
Хеллибак вернулся в состав «Виннипега», пропустив около месяца из-за операции на колене. Он отразил 24 из 25 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой
сегодня, 03:35
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне
сегодня, 03:22Видео
«Ванкувер» выставил Райхела на драфт отказов. У форварда 0+1 в 14 матчах после обмена из «Чикаго» в октябре
вчера, 22:14
Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона
вчера, 21:58
Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»
вчера, 21:20