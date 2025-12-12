Агент Глотова: «Генменеджер «Трактора» дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется»

Агент Глотова: Волков дал понять, что в ближайшее время обмен не планируется.

Агент Александр Черных опроверг информацию о том, что «Трактор» может обменять нападающего Василия Глотова в ближайшее время.

– Действительно «Трактор» в ближайшее время может обменять Василия Глотова?

– Недавно я общался с генменеджером «Трактора» Алексеем Волковым , мы обсуждали тренерский, вратарский вопрос команды. Заодно спросил его про Василия Глотова, так как журналисты постоянно задают мне вопросы про него. На что Волков мне ответил: «На сегодняшний день он остается в команде. Мы ни с каким клубом не общались по поводу обмена Глотова».

Так что не знаю, кто в очередной раз запустил эту информацию. На сегодняшний момент ничего не планируется и нет причин рассматривать какой-то обмен.

Возможно, ситуация изменится к дедлайну, и кто-то из клубов выйдет на «Трактор» с предложением. Но сейчас Волков дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется, – сказал Черных.

