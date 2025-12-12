Ян о «Салавате»: «Не считаю, что мы сильно ослабли по сравнению с прошлым годом. У нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф»
Деннис Ян высказался о выступлении «Салавата».
Форвард «Салавата Юлаева» Деннис Ян высказался о выступлении команды в сезоне-2025/26.
«Салават Юлаев» набрал 31 очко в 34 матчах и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
– Нету даже мысли расслабиться из-за того, что сейчас мы в зоне плей-офф, все очень плотно, мы готовимся от матча к матчу.
– Это команда слабее предыдущей?
– Команда обновилась, добавились хорошие игроки, у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф. Не считаю, что мы сильно ослабли по сравнению с прошлым годом, — сказал Ян.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости