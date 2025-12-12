Ривс сделал 9 хитов за 9 минут в матче с «Торонто»: «Этот клуб сказал, что я больше не могу играть в НХЛ, но я вернулся»

Райан Ривс сделал 9 хитов за 9 минут в матче с «Торонто».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе » обыграл «Торонто » (3:2 ОТ).

Райан Ривс ответил на вопрос, испытывал ли он особые чувства, играя против бывшей команды. 38-летний экс-форвард «Лифс» провел на льду 9:33 и сделал 9 силовых приемов.

«Да, безусловно. Клуб, по сути, сказал, что я больше не способен играть в этой лиге. Но я вернулся.

Дело не только в этой ситуации, Некоторые моменты можно было решить по-другому. Я провел в лиге 15 лет, немного честности и общения было бы неплохо. Но, как я уже сказал, каждая команда по-своему решает вопросы. Что есть, то есть.

В итоге я оказался в отличной организации. Мне очень нравится здесь играть. Так что, думаю, это был просто шаг на пути в «Сан-Хосе», – сказал Ривс.

В этом сезоне на его счету 26 матчей и 2 гола при среднем игровом времени 7:40.

Ривс о времени в «Торонто»: «Был недостаток доверия, я так и не смог набрать обороты. Когда дела пошли плохо, весь город захотел, чтобы я ушел»