Роман Ротенберг поделился мнением о Джанлуиджи Доннарумме.

Итальянский вратарь ранее перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ».

– Что вы думаете о том, что Джанлуиджи Доннарумму продали из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за 30 млн фунтов?

– Вы знаете, я пристально слежу за футболом. Мне интересен этот вид спорта. Доннарумма – это великий вратарь, лидер мирового футбола. Недавно мы встречались , кстати.

Я с большим уважением отношусь ко всем вратарям. Им всегда непросто. Им реально прилетает!

Полевым игрокам прилетает клюшкой по голове. Вот мы играли на днях в хоккей с Игорем Бутманом, и мне попали клюшкой по лицу. Такое бывает, к сожалению. Это хоккей.

А представляете, как тяжело вратарям?! Им вообще бросают шайбой в лицо. Это особый труд. Поэтому огромное уважение и низкий поклон всем голкиперам, – сказал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.