Ротенберг о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Всегда ждем его домой. Но неправильно сейчас обсуждать вопрос его карьеры. Только сам Саша может сказать, когда покинет НХЛ»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении Овечкина в «Динамо».

Контракт 39-летнего Александра Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/26. Игрок является воспитанником «Динамо».

– Скажите мне как один из руководителей московского «Динамо» – ваш клуб готовится к тому, что Овечкин вернется из «Вашингтона» доигрывать карьеру за бело‑голубых? Нужны сильные партнеры, маркетинг.

– Давайте не будем опережать события. Мы всегда рады и всегда ждем Сашу домой. Но будет неправильно сейчас обсуждать вопрос его карьеры.

Только сам Овечкин может сказать, когда он покинет НХЛ . Он находится в отличной форме и может еще порадовать болельщиков на льду. Это сам Саша решит, когда он захочет вернуться. А мы всегда ждем, – сказал член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг .