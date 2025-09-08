Роман Ротенберг считает, что Александр Овечкин может забросить 50 шайб за сезон.

Контракт 39-летнего россиянина с «Вашингтоном » истекает по окончании сезона‑2025/26.

6 апреля Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф). В активе Гретцки 1016 шайб с учетом плей-офф, это рекорд лиги.

– Вы несколько раз этим летом общались с Александром Овечкиным. Какое впечатление от его формы и настроения?

– Овечкин – самый трудолюбивый хоккеист из тех, кого я знаю. Он очень много тренируется, много внимания уделяет своему здоровью.

Мы вместе занимались, я его видел на льду. Александр в очень хорошей форме. Есть все возможности, чтобы он забил как можно больше голов. Не будем загадывать, но я думаю, что если бросить вызов – забросить 50 шайб за сезон в НХЛ – Саша сможет покорить эту высоту.

– Он идет именно на полтинник?

– Я не буду за Сашу ничего говорить. В моем понимании, Овечкин может забить столько. Он еще удивит всех.

Дай бог ему здоровья – это главное. Овечкин взрывной, скоростной. А возраст – это только цифра в паспорте, – сказал член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.