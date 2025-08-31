  • Спортс
Равиль Якубов о Мемориале Ромазана: «Победа «Магнитки» из ВХЛ – показатель работы всей системы. Зная, как серьезно относятся к хоккею в Магнитогорске, вряд ли можно удивляться этому результату»

Равиль Якубов подвел итоги Мемориала Ромазана-2025.

Турнир выиграла «Магнитка» из Olimpbet ВХЛ.

– Видел, что в прессе назвали сенсацией победу на этом турнире не основного «Металлурга», а второй команды – «Магнитки» из ВХЛ. Зная, как серьезно относятся к хоккею в Магнитогорске и какие средства вкладываются в клубы и школу, вряд ли можно удивляться этому результату.

Победа «Магнитки» – показатель работы всей системы. Команду из ВХЛ в Магнитогорске запустили лишь несколько лет назад – но там столько талантов, что хватит на две команды.

– Все ждали, что после яркой летней селекции трофей возьмет именно «Металлург».

– Мне очень нравится состав нынешней «Магнитки» – игровой, атакующий. Нет вопросов по вратарской линии во главе с молодым Набоковым и по нападению. Может, нет идеального выбора в оборонительной линии, но и в ней команда вполне конкурентоспособна.

Мемориал Ромазана проводился примерно за две недели до старта регулярного чемпионата. Это, пожалуй, ключевое время в подготовке, большие нагрузки. Возможно, не было цели «Металлург» в эти сроки чуть отпустить – чтобы сделать ставку на домашний турнир.

– Звездные новички «Металлурга» Толчинский и Ткачев пока не блеснули.

– Ничего удивительного. Это молодежь легко переваривает нагрузки и восстанавливается, в том числе за счет быстрого метаболизма. Более опытные хоккеисты, игровички обычно чуть медленнее выходят из тренировок и вкатываются в сезон.

Вспоминаю себя, когда в 20 лет вообще не обращал внимания на восстановление и когда в тридцать лет полученные летом нагрузки оседали уже не быстро. Это естественный, возрастной процесс.

Зная Толчинского по ЦСКА, не сомневаюсь, что он будет набирать ход. Тем более что за его плечами очень непростой сезон. То же самое касается Ткачева, – сказал экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
