Набоков о низкорослом нападении «Металлурга»: «Не вижу проблемы. Все парни – бойцы, с характером, будут лезть на пятак»

Илья Набоков поделился мыслями о селекции «Металлурга».

В это межсезонье состав команды пополнили форварды Дерек Барак (рост 173 см), Руслан Исхаков (171 см) и Сергей Толчинский (174 см).

– Низкорослое нападение станет проблемой для «Металлурга»? Как реагируешь на подобные шутки?

– Нормально реагирую. Сейчас это не играет большой роли. Хоккей сейчас быстрый, скорости высокие. Не вижу проблемы, что у нас не высокие нападающие.

Они все быстрые, все с характером, будут так же лезть на пятак. Все парни – бойцы, – сказал вратарь «Металлурга » Илья Набоков .