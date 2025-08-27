Набоков о низкорослом нападении «Металлурга»: «Не вижу проблемы. Все парни – бойцы, с характером, будут лезть на пятак»
Илья Набоков поделился мыслями о селекции «Металлурга».
В это межсезонье состав команды пополнили форварды Дерек Барак (рост 173 см), Руслан Исхаков (171 см) и Сергей Толчинский (174 см).
– Низкорослое нападение станет проблемой для «Металлурга»? Как реагируешь на подобные шутки?
– Нормально реагирую. Сейчас это не играет большой роли. Хоккей сейчас быстрый, скорости высокие. Не вижу проблемы, что у нас не высокие нападающие.
Они все быстрые, все с характером, будут так же лезть на пятак. Все парни – бойцы, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
