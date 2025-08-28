Разин о селекции «Металлурга»: «Пришли качественные игроки, очень рад. Если Ткачев будет феерить, будет выходить через смену, но 68 игр на одном уровне провести нереально»

Андрей Разин доволен селекционной работой «Металлурга» в межсезонье.

– Очень рад межсезонью, мы отлично поработали над селекцией команды. Пришли качественные игроки, с хорошей мотивацией, под задачи. Предсезонка еще идет, впереди одна игра практически оптимальным составом. Основная задача – пройти без травм, пока выполняем ее.

Хорошая конкуренция в составе сейчас, что не может не радовать. 27 человек тренируются, в ВХЛ отправим Полтавчука и Нечаева, остается 25. Больше и не надо, если этим составом идти весь сезон, то это полный боевой коллектив. Сезон будет тяжелый и длинный, какие‑то телодвижения понадобятся, дай Бог, чтобы их не было.

– Два прошлых сезона показали, что баланс между нападающими соблюден хорошо. После приобретения Ткачева и Толчинского это не изменится?

– Философия тренера зависит от состава. Ни один тренер не будет пилить сук, на котором сидит. Если Ткачев будет феерить, будет выходить через смену, но 68 игр провести на одном уровне практически нереально.

Будут и взлеты и падения, иногда забиваешь с полумомента, а иногда в пустые два‑три раза не попадаешь. Такие моменты будут, задача тренера предвидеть все это и избежать ям. Ткачев может пропускать и одну, и две игры, если устанет, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .