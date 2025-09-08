Крайдер о Юрове: «Он заявил, что я говорю по-русски как двухлетний ребенок. Неплохая шутка, принято»
Крис Крайдер рассказал, как Данила Юров над ним пошутил.
Юров в межсезонье работает в группе с Крисом Крайдером, Адамом Фоксом, Бреттом Пеши, Тревором Зеграсом, Павлом Дорофеевым и другими игроками НХЛ.
«Он заявил, что я говорю по-русски как двухлетний ребенок. Неплохая шутка, принято», – сказал смеясь Крис Крайдер.
Он также оценил перспективы российского форварда «Миннесоты» в НХЛ.
«Все зависит от проделанной работы, но у него есть достаточный набор навыков и хорошие габариты.
Он похож на Дорофеева, когда я впервые катался с ним. Способности были видны, он работал, а теперь посмотрите на него – забил 35 голов.
Но Даниле еще только предстоит воспользоваться возможностью», – заявил нападающий «Анахайма».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
