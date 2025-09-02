  • Спортс
  • Селебрини – лучший игрок НХЛ в возрасте до 23 лет по версии The Athletic. Бедард – 2-й, Мичков – 6-й, Демидов – 10-й
Селебрини – лучший игрок НХЛ в возрасте до 23 лет по версии The Athletic. Бедард – 2-й, Мичков – 6-й, Демидов – 10-й

Два россиянина вошли в топ-10 лучших молодых игроков НХЛ по версии The Athletic.

Спортивный портал составил рейтинг лучших игроков лиги в возрасте до 23 лет. В список были включены хоккеисты, которым будет меньше 23 лет по состоянию на 15 сентября. 

Топ-10 выглядит так:

1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

2. Коннор Бедард («Чикаго»);

3. Лео КарлссонАнахайм»);

4. Адам Фантилли («Коламбус»);

5. Люк Хьюз («Нью-Джерси»);

6. Матвей Мичков («Филадельфия»);

7. Юрай Слафковски («Монреаль»);

8. Зеев Байум («Миннесота»);

9. Мэттью Шефер («Айлендерс»);

10. Иван Демидов («Монреаль»). 

Артем Левшунов («Чикаго») занял 22-е место, Антон Силаев («Нью-Джерси») – 33-е, Дмитрий Симашев («Юта») – 50-е, Данила Юров («Миннесота») – 70-е, Игорь Чернышов («Сан-Хосе») – 71-е, Иван Мирошниченко («Вашингтон») – 72-е, Егор Заврагин («Филадельфия») – 74-е, Михаил Егоров («Нью-Джерси») – 75-е.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
