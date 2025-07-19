Агент Чинахова: «Любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6. Но если Егор не нравится Эвасону, то что он может сделать? Обмен – лучшее решение»
Агент Егора Чинахова допустил, что форвард способен играть в топ-6 в НХЛ.
Нападающий ранее заявил, что был бы рад обмену из клуба. «Блю Джекетс» возглавляет Дин Эвасон.
«Любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6.
Если Егор не нравится Эвасону, то почему бы не обменять его? Почему он держит его? В чем причина? Это было бы лучшим решением.
Чина хочет играть в НХЛ. Хочет побеждать, хочет помогать команде, хочет стараться показывать максимум.
Но если он не нравится тренеру, то что он может сделать?», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Агент Бабаев о желании Чинахова уйти из «Коламбуса»: «Егору некомфортно с этим тренером, не доверяет. Он начал сезон в 1-м звене, потом оказался в 3-м, а Эвасон ничего не сказал»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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