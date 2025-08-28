Генменеджер «Коламбуса» о 8,5 млн долларов в год у Проворова: «Лучший вариант для нас. За 5 лет он пропустил только 3 матча. С ростом потолка Иван идеально впишется в команду на весь срок»

Генменеджер «Коламбуса» высказался о новом контракте с Иваном Проворовым.

1 июля клуб объявил о новом соглашении с защитником на 7 лет. Средняя зарплата 28-летнего россиянина составит 8,5 миллиона долларов в год.

«Хорошо, что у меня постоянно был контакт с его агентом Марком Андлером. Да, снаружи было много шума, но Марк постоянно говорил мне, и сам Иван тоже, что его приоритетом было остаться в «Коламбусе ».

И когда мы приблизились к 1 июля, мы прекрасно понимали, что происходит на рынке, и что он на сто процентов является для нас лучшим вариантом – и как игрок, и как человек.

За последние пять лет он пропустил всего три матча, и то из-за COVID. Он выходит на лед каждый вечер, играет в каждом звене, играет жестко, он отличный партнер и образцовый семьянин.

Иногда смотришь на все это и понимаешь: вот оно, надо действовать. Конечно, кто-то считал, что контракт слишком велик, кто-то – что вполне адекватен, но потолок зарплат продолжает расти, а у нас игрок, который, кстати, провел все лето здесь и ежедневно тренируется. В этом плане он настоящий фанатик.

Так что получить его на семь лет вперед – для нас это не стало проблемой. Мы уверены, что по мере роста потолка Иван идеально впишется в нашу команду на весь этот срок», – отметил генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл .