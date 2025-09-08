Наиль Якупов поделился мнением об отдыхе на Кубе и в Турции.

– Вы же пропагандируете в КХЛ образ мексиканца. Почему не летите на курорты Мексики?

– Это исключено. Очень долгие перелеты. После сезона я не хочу лететь так долго.

– Но вот на Кубе вы побывали.

– Да, сделал исключение. И жутко там траванулся.

В этом году я в Турцию съездил только на два дня – и понял: уже не мое. Я о пляжном отдыхе. Другое дело – помотаться в Стамбуле. А лежать кабачком в шезлонге – нет. Психанул, взял билет и улетел. Понял, что не могу свое время на пляже прожигать.

И поехать в Европу было нельзя – не успел сделать шенгенскую визу. Были там свои обстоятельства после сезона. Я не мог отдать паспорт в визовый центр, а второго не было. Ну и полетел на Кубу.

– Хорошо на пляжах Варадеро!

– Я просто не попал в местный колорит. Вообще на хрен просто! Вокруг были только солнце и вода. А остальное все – мимо, мимо, мимо… Жил в отеле с муравьями. Питание плохое. Питьевая вода просто отвратительная.

Но это хороший опыт. Я понял, что ехать туда не стоит, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .