Якупов о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Ждем, конечно. Макмафина знаем, понимаем, что он из себя представляет»
Наиль Якупов заявил, что ждет возвращения Майкла Маклауда в «Авангард».
Ранее суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Ранее команда сообщила, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.
– Ждешь новостей по Маклауду?
– Да я уже не слежу за трансферами, как сборы начались. Но честно – жду. Потому что Макмафина – мы так его называем – знаем давно, понимаем, что он из себя представляет.
Конечно, хотим его заполучить, но этим другие люди занимаются, у них наверняка есть понимание по ситуации. Пусть работают, – сказал форвард «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
