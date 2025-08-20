Якупов о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Ждем, конечно. Макмафина знаем, понимаем, что он из себя представляет»

Наиль Якупов заявил, что ждет возвращения Майкла Маклауда в «Авангард».

Ранее суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда , Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду ». Ранее команда сообщила, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.

– Ждешь новостей по Маклауду?

– Да я уже не слежу за трансферами, как сборы начались. Но честно – жду. Потому что Макмафина – мы так его называем – знаем давно, понимаем, что он из себя представляет.

Конечно, хотим его заполучить, но этим другие люди занимаются, у них наверняка есть понимание по ситуации. Пусть работают, – сказал форвард «Авангарда».