Форвард «Ак Барса» Свечников «не горит желанием играть в КХЛ и жить в России». Зарплата игрока – 75 млн рублей за следующий сезон («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс НХЛ КХЛ Евгений Свечников деньги Хоккей

Евгений Свечников может покинуть «Ак Барс».

В прошлом году 27-летний форвард вернулся в Россию из Северной Америки, где провел 172 матча в НХЛ за разные клубы.

В минувшем сезоне на его счету 33 матча за «Ак Барс» и 14 (9+5) набранных очков.

«В первый год зарплата Свечникова – 40 млн рублей – выглядела адекватно. Однако уже на второй год соглашения оклад игрока вырастет почти в два раза и составит 75 млн рублей.

Источники рассказывают, что игрок особо-то и не горит желанием играть в КХЛ и жить в России. В плане менталитета он уже полностью стал американцем», – сообщает «Бизнес Online».

Клуб рассматривает вариант с переподписанием контракта на сниженных условиях.

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86 комментариев
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Скатертью дорога
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Ну так дружище! Добро пожаловать в АХЛ! Там в 10 раз меньше платят)
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Слабый хоккеист. Может уезжать куда хочет
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Ответ Николай Алферов
На самом деле в этом есть смысл! В Америке есть тёплые Штаты, там приятные люди, комфортная жизнь с его финансами. В России в 7 месяцев холодно, люди в основной массе негативные.
А еще на улице медведи, все пьют водку, в каждом доме матрешка
+48
-15
+33
Ответ kost68
Комментарий скрыт
Кому видно и что видно???
+28
-5
+23
ооо,Никитка щербак два,в НХЛ никому не нужен,здесь ничего не показывает,Франция и Румыния ждет)
+23
-2
+21
Дерево-деревом, а понтов-то...
+12
0
+12
Ответ kost68
Комментарий скрыт
Чего не скажешь про тебя, 🤡

Если приехал и подписал контракт, то играй. Если больше нет желания жить и играть в России, то расторгай контракт и забудь про 75🍋
+14
-2
+12
В Ак Барсе все только рады будут , если свалит, попутного ветра
+10
-1
+9
Деревяшка же
+8
0
+8
Ответ kost68
Комментарий скрыт
Русофоб?
+18
-10
+8
Ответ kost68
Комментарий скрыт
Хоккей тут посильнее, чем в ахл, но свеча старший не осилил
+6
0
+6
Ответ kost68
всем и все
У тебя мания величия.
+9
-3
+6
Ответ Cвятогор
налетели "спецы" колхозной лиги имени ротана и давай указывать как жить человеку🤧
Никто ему не указывает. Удивительно просто, как такой персонаж столько держался в НХЛ, он же просто ноль в игровом плане.
+5
0
+5
Ответ Николай Алферов
На самом деле в этом есть смысл! В Америке есть тёплые Штаты, там приятные люди, комфортная жизнь с его финансами. В России в 7 месяцев холодно, люди в основной массе негативные.
ты сам то где живешь. в России адекватный люди , в отличии от Европейцев и Американцев. Россия мощь 💪
+13
-8
+5
Нехер было такой контракт давать. Такому игроку
+4
0
+4
Ну пусть тогда в другом месте коптит
+4
0
+4
Ответ Юрий Тарасенко
Русофоб?
чистой воды. либо америкос либо поляк...
+6
-3
+3
КХЛ избавляется от дерева ! В добрый пусть ! Джек восьмеркин американец ).
+4
-1
+3
конечно, вали из России, тебя там ждут с радужными флагами.
+16
-13
+3
Не умничай ! Понты одни ! Никому ты не нужен в НХЛ 🥲
+3
-1
+2
Ответ kost68
да какое там? их такое огромное количество. вон крис ли легенда магнитогорска вообще никогда в нхл не играл и т.д. и т.п.
А сколько таких легенд? Пять? Десять? За 16 лет в кхл это погрешность. Я глянул ради интереса всех бомбардиров КХЛ, там скорее НХЛовцы, которым трудно было играть из-за габаритов и не хотелось за свой хоккей копейки ахловские получать и терпеть ссылки туда. Так что тезис про ахл не принимаю.
+2
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если хоккеист Евгений хочет играть в НХЛ, то все в его руках. пусть забивает голы как Панарин , кто ж откажется?
+2
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+2
Отлично, от ростовой куклы пользы больше, чем от него. Пусть идет мстить Овечкину😂
+2
0
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Ответ Виталий Баженов
ты сам то где живешь. в России адекватный люди , в отличии от Европейцев и Американцев. Россия мощь 💪
Смотря какой тебя менталитет, там же написано, что свеч стал американцем. Я бывал в сша, мне там люди понравились, много отличий в лучшую сторону
+9
-7
+2
Ответ Виталий Баженов
Так езжай в америку
как только 75 миллионов раздобуду
+2
0
+2
На самом деле в этом есть смысл! В Америке есть тёплые Штаты, там приятные люди, комфортная жизнь с его финансами. В России в 7 месяцев холодно, люди в основной массе негативные.
+27
-25
+2
а смысл переподписывать контракт с тем, кто не горит желанием играть?
+1
0
+1
Неженка. С таким подходом нигде успеха не добьётся.
+3
-2
+1
Примет ли его обратно НХЛ? Нужен ли он?
Говорить подобное не имея договорённости с клубом из-за океана, довольно глупо.
+1
0
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