Форвард «Ак Барса» Свечников «не горит желанием играть в КХЛ и жить в России». Зарплата игрока – 75 млн рублей за следующий сезон («Бизнес Online»)
Евгений Свечников может покинуть «Ак Барс».
В прошлом году 27-летний форвард вернулся в Россию из Северной Америки, где провел 172 матча в НХЛ за разные клубы.
В минувшем сезоне на его счету 33 матча за «Ак Барс» и 14 (9+5) набранных очков.
«В первый год зарплата Свечникова – 40 млн рублей – выглядела адекватно. Однако уже на второй год соглашения оклад игрока вырастет почти в два раза и составит 75 млн рублей.
Источники рассказывают, что игрок особо-то и не горит желанием играть в КХЛ и жить в России. В плане менталитета он уже полностью стал американцем», – сообщает «Бизнес Online».
Клуб рассматривает вариант с переподписанием контракта на сниженных условиях.
Если приехал и подписал контракт, то играй. Если больше нет желания жить и играть в России, то расторгай контракт и забудь про 75🍋
Говорить подобное не имея договорённости с клубом из-за океана, довольно глупо.