Шевченко об отстранении Ливо за пропуск церемонии и деле Мерфи: «Виза Тревора была до 30 апреля – СКА доказал, что он не мог приехать. Виза Джоша была до 31 мая»

Алексей Шевченко прокомментировал дисквалификацию Джоша Ливо.

Сегодня лига отстранила форварда «Трактора » на 2 матча за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25. Защитник Тревор Мерфи не был наказан за аналогичное нарушение.

«Юристы СКА доказали, что Тревор никак не мог приехать. «Сибирь» сделала визу Мерфи до 30 апреля.

Виза Ливо была до 31 мая», – написал в соцсетях журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Ливо о прошлом плей-офф: «Получил пару повреждений, повлиявших на мою игру. Было обидно, я старался достать из себя все»