Ливо о прошлом плей-офф: «Получил пару повреждений, повлиявших на мою игру. Было обидно, я старался достать из себя все»

Джош Ливо оценил уровень своей игры за «Салават» в прошлом плей-офф.

В минувшем регулярном чемпионате канадец набрал 80 (49+31) очков за 62 игры, в Кубке Гагарина – 15 (2+13) баллов за 14 матчей.

– Согласны с тем, что в плей-офф должны были сыграть лучше?

– В плей-офф хоккей более плотный и силовой. Мне не повезло – получил пару повреждений, повлиявших на мою игру в худшую сторону. Я по-прежнему старался достать из себя все ради победы. Об этом знает каждый, кто со мной играл.

Я всегда очень эмоционален и хочу побеждать. Было обидно, что после хорошего регулярного чемпионата мне не удалось показать такой же уровень игры и в плей-офф, – сказал форвард «Трактора » Джош Ливо .

