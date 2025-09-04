«Трактор» не заинтересован в подписании Кузнецова (Алексей Шевченко)
«Трактор» не интересуется Евгением Кузнецовым.
«Узнал, что «Трактор» вообще не проявил заинтересованности в подписании Евгения Кузнецова», – написал журналист Алексей Шевченко.
В прошлом чемпионате нападающий выступал за СКА. Петербургский клуб расторг соглашение с хоккеистом после одного сезона.
Агент игрока Шуми Бабаев ранее сообщил, что Кузнецов намерен подписать контракт в НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
